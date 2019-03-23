В Приморском крае арестованы двое «Свидетелей Иеговы» из Лучегорска*. Как сообщается на сайте религиозного движения в России, решение вынесли еще 19 марта, верующих отправили в СИЗО на два месяца. Одному из них, Сергею Сергееву — 63 года.

В 2017 году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. После этого десятки верующих по своей стране начали подвергаться уголовному преследованию.

*Деятельность организации запрещена на территории России.