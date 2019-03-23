Акция «Ночь в театре» пройдет сегодня в Москве

В программе — спектакли, перформансы, лекции и экскурсии.

Большинство столичных театров будут работать допоздна, а некоторые — до самого утра. Зрителям представят новые постановки, иммерсивные представления и встречи с известными актерами и режиссерами. Экскурсии по закулисью проведут музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Мастерская Петра Фоменко» и «Школа современной пьесы». В Театре имени Маяковского студенты мастерской Миндаугаса Карбаускиса покажут спектакль «Москва дословно», пишет сайт «Кино-театр.ру». В «Гоголь-центре» состоятся показы документальных лент Кирилла Серебренникова «Олег Табаков. Отражение» и «Галина Волчек. Коллекция», созданных в рамках проекта «Титаны». Всего в акции примут участие 76 театров. Свою программу подготовили и организаторы Московского культурного форума, который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Там выступят актеры «Геликон-оперы», Театра на Малой Бронной и Центра имени Мейерхольда.

Большинство мероприятий акции «Ночь в театре» доступны по предварительной записи.