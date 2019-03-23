Сергей Шнуров и Андрей Макаревич призвали не подвергать культуру чрезмерному давлению

Члены общественного совета комитета Госдумы выступили на парламентских слушаний, где обсуждалась концепция законопроекта «О культуре». Лидер группы «Ленинград», в частности, высказал мнение, что закон не может регламентировать все современное творчество.

Культуру нельзя контролировать, это всегда приводит к негативным последствиям. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что есть большой пласт культуры, который не сможет существовать без поддержки государства, но она не должна быть сопряжена с ограничениями.