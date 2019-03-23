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08:02, 23 марта 2019

Украинские националисты намерены провести сегодня в Киеве новую акцию против коррупции в армии и президента Порошенко

Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом радикалов.

Посольство США на Украине призвало своих граждан, которые находятся в Киеве, избегать демонстраций, намеченных на сегодня в центре города. Националистическая группа, которая их устраивает, связана с насилием и общественными беспорядками, в том числе столкновениями с полицией, приводит РБК Украина заявление дипмиссии. В посольстве напомнили, что в начале недели националисты напали на силовиков во время демонстрации в другом украинском городе. Члены организации Национальный корпус хотят провести акцию, аналогичную той, что устроили неделю назад. На ней требовали наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе, в частности госконцерна «Укроборонпром».

Силовиков во время шествия к зданию администрации президента в центре Киева забросали плюшевыми игрушками в виде свиней, сообщает агентство УНИАН. От президента Порошенко требовали наказать фигурантов коррупционных схем в оборонной отрасли. По разным оценкам, в акции участвовали от двух до десяти тысяч человек.

Президент Порошенко ранее заявил, что националисты пытаются сорвать выборы президента на Украине и пообещал не допустить этого. Выборы главы страны пройдут 31 марта. По словам Порошенко, радикалы своими акциями подыгрывают России.



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