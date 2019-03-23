В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа

Митинги организует КПРФ. Начало митинга в Москве запланировано на 12 часов на проспекте Сахарова. Сбор – часом раньше, у гостиницы Ленинградская – об этом говорится на сайте КПРФ. Среди организаторов числятся Центральный и столичный комитеты партии, Ленинский коммунистический союз молодежи и другие левые и патриотические организации. Как сообщается, в митинге также будут участвовать обманутые дольщики, борцы с градостроительным беспределом и другие представители инициативных групп.

Повестка акции чрезвычайно широка. Судя по почти трем десяткам призывов и лозунгов, которые приведены на отдельной странице сайта КПРФ, митингующим предлагается в том числе требовать национализации стратегических отраслей, достойной жизнь пенсионерам, бесплатной медицины и образования, а также общественного контроля над ростом цен и прогрессивной шкалы налогообложения.

Подобные акции протеста уже прошли в Волгограде, Пензе, Самаре и других городах страны.