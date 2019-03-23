Адвокаты Дональда Трампа хотят увидеть доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по России перед его публикацией
Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят увидеть доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по России перед его публикацией. После этого они будут принимать решение — «воспользоваться ли полномочиями исполнительной власти» и заблокировать его публикацию, сообщает телеканал Fox News. Ранее сообщалось, что «российское расследование» завершено. Результаты переданы генпрокурору Уильяму Барру. Теперь ему предстоит изучить доклад и решить, будет ли он обнародован.