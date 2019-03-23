Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры. По его мнению, парламентарии говорят о ней на уровне восприятия XIX века и живут категориями романтизма. «Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье», — сказал музыкант в интервью РБК, добавив, что культура гораздо шире и объемнее.

Накануне в Госдуме прошло заседание комиссии по культуре. Во время слушаний Шнуров призвал распустить Минкульт, поскольку такого ведомства, как он сказал, «ни в какой нормальной стране нет».