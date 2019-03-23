Сегодня на этапе Кубка Мира по биатлону в Осло состоятся две гонки преследования

Анастасия Кузьмина уйдет на дистанцию первой.

Лидер Кубка Мира Доротея Вирер проиграла Кузьминой в спринте почти минуту и отыграться сможет только если у Анастасии будут серьезные проблемы со стрельбой, что вполне возможно. Тем не менее более выгодные позиции для атаки будут у немецкой биатлонистки Франциски Пройс и словачки Паулины Фиалковой. Они проиграли Кузьминой чуть больше 20 секунд. Лучшая из россиянок – Екатерина Юрлова-Перхт уйдет на дистанцию через минуту и 10 секунд после Кузьминой. Это оставляет некоторые шансы на медали при безошибочной стрельбе. У мужчин продолжится ожесточенная борьба за второе место в общем зачете Кубка Мира между нашим Александром Логиновым и французом Кинтеном Фийоном-Майе.

Женская гонка преследования на этапе Кубка Мира в Осло начнется в 17 часов, мужская в 19.15. Трансляция на канале Матч ТВ.