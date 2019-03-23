Акция за свободный интернет пройдет сегодня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге защитники интернета соберутся на митинг в месте с символическим названием — Площадь Обороны. Это не центр города, скорее прицентральный район — здесь в последние годы традиционно проходит большинство подобных акций, хотя организаторы всегда подают заявки на сбор в центре, на площади Труда. Но обычно она оказывается как бы занята какими-нибудь другими мероприятиями и в правительстве отправляют протестующих на площадь Обороны. Так получилось и на этот раз, рассказали нам в партии Яблоко. Кроме ее сторонников за свободу интернета будут митинговать представители партии «Парнас» и движений «Открытая Россия», «Екатеринбург за свободу» и «Бессрочка». Ожидается участие двухсот человек.



Сегодня Митинг в Екатеринбурге начнется в 14 часов по московскому времени.