Служба безопасности Украины даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию

Также будет дана оценка заявлениям кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука в ходе этого визита. В СБУ заявили, что российские спецслужбы «любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивает Кремль».

Накануне политики провели встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященную экономическим вопросам. Эта встреча была выгодна обеим сторонам. Такое мнение высказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Лукьянов добавил, что Бойко также набирает политический капитал для предстоящих украинских парламентских выборов.