Новые обвинения в рамках расследования Роберта Мюллера может предъявить не сам спецпрокурор, а другие прокуроры

Этого не исключил конгрессмен-демократ Адам Шифф. Этой ночью стало известно, что Мюллер передал генпрокурору США

результаты «российского дела», которое касалось предполагаемого «вмешательства России» в американские выборы и «сговора» Дональда Трампа и его окружения с Москвой. Теперь генпрокурору предстоит изучить доклад и решить, будет ли он опубликован. По данным СМИ, Мюллер не планирует выдвигать новые обвинения по итогам расследования. Всего обвинения предъявлены 37 лицам, но никто из них не обвиняется в сговоре.