Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США

По его словам, в России у него фактически запрет на профессию, а за океаном никто не будет ему мешать снимать то, что он хочет.

Мамин ранее рассказал в эфире «Эха Москвы», что Минкульт противодействует его проектам. Он подчеркнул, что общее направление движения нашего государства вызывает у него тревогу. При этом Мамин не говорил о планах покинуть страну насовсем, собираясь уехать лишь на время реализации своего проекта.