Нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сегодня представят региональному правительству

Он на время заменит Марину Ковтун, которая ушла в отставку.

Перед тем как оставить пост Марина Ковтун признала ошибки, допущенные во время руководства регионом. Мурманскую область она возглавляла почти 7 лет. За промахи Ковтун извинилась со словами «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Экс-чиновница добавила, что не намерена участвовать в выборах губернатора осенью. На её имидже сказалось уголовное дело, возбуждённое против чиновников регионального правительства. Это могло стать одной из причин отставки Ковтун, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей власти и аналитиков. Уголовное дело о превышении полномочий против бывшего зама губернатора Мурманской области Игоря Бабенко и ещё нескольких чиновников возбудили в 2017 году. по версии следствия фигуранты похитили крупные денежные суммы, выделенные на нужды правительства региона. Врио губернатора Мурманской области стал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

На этой неделе прошла серия отставок глав регионов, которую в СМИ окрестили «губернаторопадом». Свои посты покинули глава Алтая Александр Бердников, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.