КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ передать депутатский мандат Павлу Грудинину

Такое решение ранее принял ЦИК, объяснив его наличием зарубежных активов у экс-кандидата в президенты.

Никаких законных прав в отказе Грудинину у ЦИКа нет, заявил накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, избирком ведет себя «беспардонно». Разговоры о зарубежных активах директора «Совхоза имени Ленина» руководитель партии назвал «надуманными», подчеркнув, что счета давно закрыты, а официальных претензий нет. В беседе с ТАСС Зюганов также подчеркнул, что протест коммунистов уже был направлен в Верховный суд.

Президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего Жореса Алферова, но ЦИК не дал этого сделать. На заседании избиркома в четверг было объявлено, что на момент регистрации кандидатом в депутаты летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. Теперь мандат Алферова должен быть передан первому человеку в региональной группе, не получившей место в Госдуме после выборов. В данном случае речь идет о депутате Заксобрания Красноярского края Петре Медведеве.

В своем твиттере Зюганов написал, что Грудинин появится на акции протеста в защиту прав граждан, которая пройдет сегодня на проспекте Сахарова в Москве.