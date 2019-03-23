Франция готовится к очередному, 19-му по счету дню протестов «желтых жилетов»

Ряд организаций демонстрантов уже заявили, что намерены провести его не менее бурно, чем предыдущий, когда в Париже на Елисейских полях были разграблены десятки бутиков, сожжены три газетных киоска, разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's («Фуке»). Новый полицейский префект столицы Дидье Лальман признал , что существуют серьезные причины опасаться новых погромов и насильственных действий. Власти объявили о повышенных мерах безопасности. В частности, будут привлечены армейские патрули и беспилотники, а полиции и жандармерии разрешили применять химические маркеры. Кроме того, в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях Сената и Национального собрания будут категорически запрещены какие-либо манифестации.