Жертвами ДТП с участием туристического автобуса в Китае стали 26 человек, еще 28 пострадали. Авария произошла накануне в городе Чандэ провинции Хунань. По неизвестной пока причине автобус загорелся, сообщает Центральное телевидение. На момент аварии в салоне находились 53 пассажира, 2 водителя и один экскурсовод. Все пострадавшие доставлены в местные больницы, состояние пяти человек оценивается как крайне тяжелое. Оба водителя задержаны, ведется расследование.