Спецпрокурор США Роберт Мюллер в предстоящие дни завершит свою работу на этом посту

Небольшое число сотрудников останется, чтобы помочь в закрытии офиса, передает Рейтер со ссылкой на представителя Мюллера. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы официально завершено. Результаты переданы генпрокурору. Теперь Уильяму Барру предстоит изучить доклад и решить, будет ли он опубликован.

Мюллер в течение почти двух лет расследовал предполагаемые связи Дональда Трампа и его предвыборного штаба с Россией, наличие которой отрицают и в Белом доме, и в Кремле.