Российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил о вынужденном отъезде из страны

По его словам, он уже несколько лет не снимает кино, потому что у него просто нет такой возможности. Он назвал это «фактическим запретом на профессию». Режиссер сообщил «Росбалту», что в России его имя внесено в так называемый список «пятой колонны». За последние годы были закрыты все его программы и кинематографические проекты. Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе с женой, актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США. Он считает, что там ему «не будут запрещать снимать то, что он хочет».

Среди самых известных работ кинорежиссера — фильмы «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж».