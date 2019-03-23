Генпрокурор США опубликует основные итоги расследования по «российскому делу» одновременно с их передачей в Конгресс

Генпрокурор США Уильям Барр опубликует основные итоги расследования по «российскому делу» одновременно с их передачей в Конгресс. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Минюсте США. Ранее генпрокурор пообещал сообщить Конгрессу об «основных выводах» уже в эти выходные. Кроме того, он должен принять решение, следует ли публиковать доклад целиком. Палата представителей ранее единогласно проголосовала за то, чтобы он был обнародован. Демократы в конгрессе потребовали публикации в полном объеме со всеми сопутствующими документами.

Сегодня стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Итоговый отчет передан генпркурору.