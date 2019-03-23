Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира чемпионата Европы
Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В других матчах группы Турция переиграла Албанию (2:0), а Исландия с таким же счетом выиграла у Андоры.
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Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В других матчах группы Турция переиграла Албанию (2:0), а Исландия с таким же счетом выиграла у Андоры.
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