Более 100 полицейских участвовали в разгоне массовой драки в Берлине

Как передает Би-би-си, она была организована двумя конкурирующими звездами YouTube. По их призыву более 400 человек собралось на площади Александерплац. Ситуация довольно быстро накалилась и переросла в драку с участием около 50 человек. После неудачной попытки утихомирить толпу полицейские применили перцовый аэрозоль и слезоточивый газ. Однако, столкновения продолжились в метро. Противники бросались друг в друга камнями. Двое полицейских получили ранения, шесть человек обратились за медицинской помощью с раздражением глаз. Девять человек задержаны. Оба ютубера в соцсетях отрицают вину в произошедшем.