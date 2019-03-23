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03:07, 23 марта 2019

Владимир Зеленский заявил, что Крым может вновь стать украинским, когда произойдет смена власти в России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым может вновь стать украинским, когда произойдет смена власти в России. Он отметил, что необходимо продолжать переговоры с Москвой при условии присутствия представителей США и Евросоюза. Говоря в интервью телеканалу Ictv о конфликте на юго-востоке Украины, Зеленский выразил мнение, что требуется «начать серьезную информационную войну и победить в ней», убедить жителей, что их обманывала российская пропаганда. Для этого правительство должно возобновить выплату пенсий в Донбассе. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Зеленский является лидером гонки.



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