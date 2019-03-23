Спецпрокурор Роббер Мюллер не планирует выдвигать новые обвинения по итогам расследования «российского вмешательства»
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Минюста США. Ранее сообщалось, что Мюллер завершил двухлетнее расследование «российского дела» и передал результаты генпрокурору США Уильяму Барру. Теперь ему предстоит изучить доклад и решить, будет ли он опубликован. Это решение будет приниматься на основании внутренних правил министерства, хотя палата представителей конгресса ранее единогласно призвала сделать доклад достоянием общественности.