Участниц шоу Comedy Woman вновь обвиняют в оскорблении памяти участников Великой Отечественной войны и попытках их дискредитировать. На этот раз иски против телеканала ТНТ подают внуки маршалов Баграмяна и Конева. Их возмутил номер, в котором актриса Наталия Медведева упомянула о могилах маршала Ивана Конева и главы НКВД СССР Николая Ежова, сообщает телеканал «360».

В феврале возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman потребовал внук убитого в концлагере генерала Карбышева.