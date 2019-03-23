Россия и Китай готовы помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Москва и Пекин в этом заинтересованы, так как это поможет достичь устойчивого мира в этой стране, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Кроме того, по его словам, талибы хотят, чтобы Россия и несколько других государств стали гарантами договоренностей с Вашингтоном. Кабулов также подчеркнул, что о возвращении запрещенного в России террористического движения «Талибан» к власти или его монопольном правлении речи не идет.