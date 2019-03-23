Генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он пообещал сообщить об «основных выводах» уже в ближайшее время, скорее всего, на выходных. Также ему предстоит решить, делать ли доклад достоянием общественности. Демократы в конгрессе выступают за то, чтобы опубликовать его целиком. Они также призвали не давать Белому дому предварительных итогов расследования.

Расследование о предполагаемом «российском вмешательстве» в американские президентские выборы длилось около двух лет. Юристы президента США приветствовали его завершение. Возможные связи Дональда Трампа с Россией отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.