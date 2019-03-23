Президент Украины Петр Порошенко абсолютно уверен в своей победе на предстоящих выборах

По его словам, он много ездит по стране и видит поддержку со стороны людей. Глава государства отметил в интервью телеканалу Украина, что за пять лет удалось «сделать больше, чем за предыдущие 23 года. При этом он подчеркнул, что «честные выборы — это победа украинского народа, кто бы не победил».

Последние опросы общественного мнения показывают, что действующего президента готовы поддержать примерно 14% избирателей. Лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. В его поддержку высказались 34% респондентов. Выборы пройдут 31 марта. ЦИК утвердил 39 кандидатов.