Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди космодрома Восточный без проектной документации

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди космодрома Восточный, пока не будет готова проектная документация. По его словам, такое решение принято, чтобы потом объекты не пришлось перестраивать. Рогозин подчеркнул, что в прошлом году работы по достройке космодрома так и не начались, несмотря на то, что с него было совершено несколько пусков. Строительство объектов второй очереди должно завершиться к 2022 году. 30 марта Роскосмос должен отчитаться о работах по обеспечению космодрома премьеру Дмитрию Медведеву.