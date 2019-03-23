Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии. Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию в Республике Саха. Разрешением конфликта также занимается МИД Киргизии.

Напомню, в Якутске прошли протесты после того, как местная девушка заявила об изнасиловании приезжими.

19 марта в Якутске прекратили работу ряд предприятий, где работали мигранты. По данным источника РБК, из-за отсутствия водителей на маршрут не вышли 40 из 450 автобусов. В городе оказались закрыты овощные киоски.