Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по вмешательству России в американские президентские выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование по вмешательству России в американские президентские выборы. Итоговый отчет передан генпрокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Минюст. Теперь генпрокурору предстоит изучить доклад и решить, будет ли он опубликован. Барр уже пообещал сделать это в ближайшее время. Ранее палата представителей конгресса призвала сделать доклад достоянием общественности. «Белый дом не получал доклада спецпрокурора и не был о нем проинформирован», — написала в Twitter пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.