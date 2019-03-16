Калужский губернатор возмущен тем, что его предложение выставлять мощи святых в музеях попало в СМИ

Анатолий Артамонов пообещал найти человека, который выложил запись, и назвал его «козлом» и «подонком». В интервью радио «Говорит Москва» Артамонов отметил, что при его высказывании присутствовали только три человека – его помощник, директор местного художественного музея и экскурсовод.

Ранее сайт «Калуга 24» сообщил, что губернатор предложил привлекать посетителей в пустующие музеи мощами святых.

Идея губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, что надо выставлять мощи в музеях, несёт в себе много рисков. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал дьякон Андрей Кураев.

Кураев добавил, что такое развитие событий вряд ли понравится музеям и их посетителям.