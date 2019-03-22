Российские муфтии предостерегли мусульман от посещения несанкционированных акций 24 марта

Речь идет о памятных мероприятиях, посвященных погибшим в результате теракта в Новой Зеландии.

С предупреждением к единоверцам обратились Духовное управление мусульман и Совет муфтиев России. В распространенном ими заявлении рекомендовано воздержаться от участия в несогласованных акциях, «потенциально ведущих к беспорядкам». В тексте также говорится, что возлагать вину за события в Новой Зеландии на «определенные государство, религию или организацию» неправильно.

В комментарии «Коммерсанту» первый зампред Совета муфтиев Рушан Аббясов пояснил, что о призывах к несанкционированным митингам им стали сообщать сами мусульмане. По их словам, сообщения распространяются в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и других, а в качестве мест проведения акций указывается территория у Кремля в Москве и у мечети в Грозном. Аббясов добавил, что сегодня во всех мечетях муфтии призвали верующих соблюдать законы и не поддаваться на провокации.

Теракт в новозеландском городе Крайстчерч произошел 15 марта. В результате стрельбы в мечетях, которую открыл белый австралиец Брентон Тарант, погибли 49 человек.