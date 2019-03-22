Служба безопасности Украины связала визит украинских политиков в Москву с подготовкой теракта

В заявлении СБУ подчеркивается, что кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук встречались с одним из лидеров страны-агрессора. Глава СБУ Василий Грицак добавил, что нельзя исключать связи этого визита с предотвращенным терактом в метро Харькова, который якобы готовили российские спецслужбы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с украинскими политиками, в частности, вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере.

Эта встреча была выгодна обеим сторонам, — сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Согласно соцопросам, шансы на победу Юрия Бойко невелики. В тройке лидеров шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины пройдут 31-го марта.