Стены памяти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта появились в городах Британии и России

Как отмечает Би-би-си, в Екатеринбурге музыканта нарисовали в подземном переходе, где находится стена памяти Виктора Цоя, а в Петербурге возник народный мемориал у бывшего здания британского генконсульства. В британском городе Брейнтри, где появилась группа The Prodigy в 1990-м году, сейчас ведется сбор подписей за установку памятника.

В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе. По словам его коллег, он покончил с собой.