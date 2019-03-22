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21:30, 22 марта 2019

Дмитрий Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Как передает ТАСС, должны быть подготовлены соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Ранее отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки просили Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и ассоциации «Деловая Россия» и «Опора России». Ранее вице-премьер Антон Силуанов отметил, что эта уголовная статья осталась еще со времен Советского Союза, когда доллар нельзя было поменять на рубль, не получив за это уголовной ответственности.



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