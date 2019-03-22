Сара Сандерс: Дональд Трамп отменил санкции против КНДР, потому что ему нравится Ким Чен Ын

Дональд Трамп отменил санкции против КНДР, потому что ему нравится Ким Чен Ын. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Как и глава Белого дома, она не пояснила, о каких именно санкциях идет речь. Президент США написал сегодня в Твиттере, что американский Минфин объявил о дополнительных крупномасштабных санкциях против Северной Кореи, а он их отозвал. Однако, как отмечает РИА, ни о каких новых санкциях Минфин не объявлял. Ведомство лишь обновило список судов, которые нарушают ограничительные меры против КНДР, а также внесло в «черный список» две китайские компании.