Российский МИД обеспокоен планами США испытать новую противоракету

В ведомстве заявили, что это вновь подтверждает циничность заявлений Вашингтона о том, что американская система ПРО не направлена против России. В МИДе отметили, что России придется принять необходимые меры.

В августе США могут выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что грозит новой гонкой вооружений. В Вашингтоне такой шаг объясняют тем, что, по мнению США, этот договор нарушает Россия. Москва выступает со встречными обвинениями.