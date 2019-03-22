Президент Франции пообещал не использовать армию против протестующих

Эммануэль Макрон пояснил, что военные будут задействованы в антитеррористических операциях и в защите важных объектов. По его словам, это делается для того, чтобы освободить необходимые силы полиции и жандармерии.

Ранее было объявлено, что в дни протестов на улицах появятся армейские патрули. Военный губернатор Парижа сказал, что его солдатам разрешили открывать огонь, если их жизнь окажется в опасности.

Протесты движения «желтых жилетов» не прекращаются во Франции с осени. Ближайшая акция уже завтра. В прошлую субботу были разгромлены дорогие магазины и рестораны на главной улице Парижа, Елисейских полях.