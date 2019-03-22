Российскую биатлонистку Маргариту Васильеву ждет дисквалификация

Была отклонена ее жалоба на решение признать виновной в пропуске трех допинг-тестов, — сообщает источник ТАСС. Рассмотрением дела Васильевой занималось Независимое агентство антидопингового тестирования. Пропуск трех подряд допинг-тестов считается нарушением антидопинговых правил и влечет дисквалификацию от года до двух лет.

27-летняя Маргарита Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира. В личных гонках она не поднималась выше 13-го места.