Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге во время съемок сериала «Игра престолов»

По словам актрисы, кровоизлияние в мозг произошло в 2011-м году, когда снимался второй сезон и ей было 24 года. В интервью изданию «Нью-Йоркер» Эмилия Кларк сказала, что в худшие моменты просила медперсонал позволить ей умереть. Это произошло, когда у нее началось расстройство речи, которое могло поставить крест на ее карьере, но затем она вернулась к съемкам.

В сериале Эмилия Кларк сыграла Дейенерис Таргариен.