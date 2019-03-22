Ушел в отставку глава Международной федерации бокса, из-за которого этот вид спорта могли исключить из Олимпийских игр

О том, что Гафур Рахимов покинул свой пост, сообщили в пресс-службе ассоциации. Выборы временного президента пройдут в эти выходные.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о начале расследования в отношении руководства Международной ассоциации любительского бокса. Минфин США считает Гафура Рахимова одним из лидеров преступной группировки «Братский круг». Сам Рахимов все обвинения отрицает.