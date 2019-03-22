В Челябинске ОМОН ворвался в квартиру к пенсионеру из-за получения незаконной доплаты к пенсии

Хотя речь идет о сумме в 1,5 тысячи рублей в месяц, для рейда был выделен целый отряд в десять человек.

Вооруженные бойцы в масках и люди в штатском ворвались в квартиру военного пенсионера Сергея Зарубы и его жены Татьяны вчера рано утром. Женщине от волнения стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь. На главу семьи наставили автомат и увезли на допрос, где выяснилось, что причиной рейда стала незаконная доплата к пенсии, составлявшая 1,5 тысячи рублей. В общей сложности потери бюджета составили 22 тысячи.

Дело в том, что право на эту доплату имеют только неработающие пенсионеры, а Заруба в апреле 2017 года стал председателем товарищества собственников недвижимости своего дома. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении госвыплат. При этом сам пенсионер заявил порталу Znak.com, что писал заявление на снятие надбавки, но почему этого так и не произошло, ему неизвестно.

По словам Сергея Зарубы, он собирается жаловаться в прокуратуру на незаконный обыск и привлечение к уголовной ответственности.