Сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года

Наши футболисты уступили в Брюсселе со счетом 1:3.

Множество фактов говорит о том, что штаб рассматривал этот матч скорее как контрольный. В стратегическом отношении поражение в гостях от безусловного лидера группы положения сборной России не ухудшило. С Бельгией в гостях играть всем нашим конкурентом и терять очки тоже придется. Первое место у бронзовых призеров чемпионата мира скорее всего никто не отнимет. Это предположение подтверждает и реакция главного тренера Станислава Черчесова.

Хотя упрекнуть игроков было за что. Все три мяча в наши ворота в большей степени стали следствие собственных ошибок. Черчесов попробовал схему в пять защитников, к которой прибегает довольно редко. В матче против Казахстана он скорее всего вернется к привычной четверке защитников, что позволит насытить центр поля и атаку. Кроме того, Черчесов решил поберечь одного из лидеров – Газинского, который скорее всего выйдет с первых минут. Словом, с Казахстаном игра будет другой, а вот будет ли другим результат – не факт. Наши будущие соперники победили Шотландию со счетом 3-0.

Со сборной Казахстана наша команда сыграет в Нурсултане в воскресенье.