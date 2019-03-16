Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал разогнать Министерство культуры

Сегодня в кулуарах Госдумы он сказал, что ни в какой нормальной, как он считает, в стране такого ведомства нет. Музыкант недавно стал членом совета при комитете Госдумы по культуре. Сегодня там на слушаниях обсуждали «Законопроект о культуре» Шнуров предостерег депутатов от попыток контролировать современное творчество. По словам Шнурова, чиновники, которые часто говорят «Пушкин – наше все», до сих пор живут в эпоху романтизма.

Культуру нельзя контролировать, это всегда приводит к негативным последствиям. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе. Сванидзе подчеркнул, что есть большой пласт культуры, который не сможет существовать без поддержки государства, но она не должна быть сопряжена с ограничениями.