Губернатор Калужской области предложил привлекать публику в музеи с помощью мощей святых

Позднее Анатолий Артамонов попытался объяснить свое высказывание «неудачной шуткой».

О необычном предложении губернатора накануне сообщил местный сайт «Калуга 24». По данным портала, Анатолий Артамонов выразил недоумение небольшим количеством посетителей в Художественном музее города и заявил, что уже связался по этому вопросу с настоятелем Свято-Георгиевского Мещовского монастыря. Идея главы региона заключалась в том, чтобы выставить мощи в музее для привлечения публики. «Пусть люди идут, поклоняются мощам, и, может быть, картинки посмотрят», — приводит цитату Артамонова «Калуга 24».

К этому часу публикация с сайта уже удалена, но об инициативе главы региона успели написать федеральные СМИ. В комментарии радио «Говорит Москва» Артамонов назвал свои высказывания шуткой и добавил, что при этом разговоре присутствовали всего три человека. Губернатор также пообещал выяснить имя человека, обнародовавшего эти слова, и назвал его «козлом», «подонком» и «идиотом». Кроме того, Артамонов признался, что теперь его беспокоит возможный урон своей деловой репутации.

В феврале калужский губернатор прославился благодаря другому скандальному высказыванию. Тогда он заявил, что любая «здравомыслящая» женщина старается родить первого ребенка без стимулирующих мер со стороны государства.