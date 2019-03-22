Мировой суд Таганского района Москвы начал рассмотрение административного протокола Роскомнадзора к компании Twitter

Представитель соцсети заявила, что претензии, которое ведомство Жарова предъявляет, непонятны.

Ещё до начала заседания судья Антон Козырев без мантии вышел к журналистам. Попросил его не фотографировать, сказав, что очень скромный и слава ему не нужна. Мировой суд назвал цитата «славным участком». На заседании была лишь представитель компании Twitter, юрист Мария Михеенкова. Она изложила суду позицию компании. Юрист сообщила, что из административного протокола, составленного Роскомнадзором, непонятно за что именно соцсеть пытаются привлечь к ответственности. На письмо ведомства с требованием отчитаться по срокам переноса данных российских пользователей компания ответила почти сразу и разъяснила позицию. В ходе переписки надзорное ведомство не указывало, что предоставленной информации ему недостаточно, отметила Михеенкова. Представителя Роскомнадзора в суде не было. Судья поинтересовался у юриста, чем именно Твиттер занимается в России. Михеенкова ответить не смогла. По её словам это не входит в предмет разбирательства. В итоге судья объявил перерыв на неделю, попросив за это время юриста понять функции её доверителей в России и сообщить суду. Туда также вызовут сотрудника Роскомнадзора, составившего административный протокол. В ведомстве ранее сказали, что так и не получили ответ от компании Twitter о том, когда она перенесёт данные российских пользователей на территорию России. За это соцсети грозит штраф в пять тысяч рублей.

На следующую пятницу также намечено рассмотрение административного иска Роскомнадзора к компании Facebook. Повод тот же — якобы отказ предоставить ведомству информацию о переносе баз данных пользователей в Россию.