Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Об этом объявила глава банка Эльвира Набиуллина.
Центральный банк ожидает инфляцию по итогам этого года на более низком уровне, чем предполагалось ранее.
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Об этом объявила глава банка Эльвира Набиуллина.
Центральный банк ожидает инфляцию по итогам этого года на более низком уровне, чем предполагалось ранее.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...
+ 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя Раны, скорбь, гнев, смерти, колючие проволоки, войны и вооруженные люди в масках. Именно это сегодня — Грузино-Российские отношения. А не «туризм», «хинкали», «Саакашвили», «песни и танцы». Этого не расскажут по ТВ, но вы должны это знать, так как за всю боль, которую Россия несет Грузию по сей день платите вы…