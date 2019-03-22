ООН: Любые шаги Израиля по изменению правового статуса Голанских высот будут недействительными

Любые шаги Израиля по изменению правового статуса Голанских высот будут недействительными, — об этом говорится в резолюции, которую сегодня принял совет ООН по правам человека. За документ проголосовали 26 стран, 16 были против, 5 воздержались. Дональд Трамп накануне допустил возможность признания Голанских высот израильскими. Сегодня в интервью телеканалу FOX он признал, что это было тяжелое решение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал позицию американского президента.

Турция выступает решительно против перехода Голанских высот под юрисдикцию Израиля. Об этом заявил президент Эрджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, суверенитет Израиля над Голанами не признают и другие мусульманские страны. С критикой позиции Соединенных Штатов по этому вопросу сегодня выступили Германия, Франция и Россия.

Россия не признает возможность передачи Голанских высот Израилю, поскольку это противоречит решению ООН, — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.