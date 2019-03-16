Z Архив новостей новости
5 2 6 124
Эксклюзив Эха 18:13, 22 марта 2019

В ходе гражданских протестов в Казахстане полиция задержала несколько десятков человек

Люди выступают против переименования столицы в Нурсултан, но основные причины недовольства лежат в социальной плоскости. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал журналист издания Vласть.kz Данияр Молдабеков. Многие жители Казахстана не намерены называть столицу новым именем и продолжат называть ее Астаной, добавил Данияр Молдабеков.

Народное недовольство в Астане не может повлиять на решение о переименовании города, — считает местный политолог Данияр Ашимбаев.

Конституционный совет Казахстана сегодня дал положительное заключение на поправки о переименовании столицы.

В Кремле уверены, что смена власти в Казахстане не повлияет на темпы развития страны и на отношения с Россией. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, после своей отставки Нурсултан Назарбаев возглавил Совет безопасности страны.

Разгон акций протеста в Казахстане свидетельствует о том, что серьёзных изменений во внутренней политике Казахстана после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента не случится. Так пишут многие зарубежные издания.

Правление нового президента Токаева началось с арестов, — озаглавил свою публикацию портал Eurasianet, — и отметил: при том, что демонстранты призывали к переменам, полиция решила использовать старые методы и задержала их». То, что происходило на улицах Алматы, издание называет позорными и ужасными сценами и делает вывод — все недавние заявление предыдущего казахстанского президента — это не более, чем спектакль. У Нурсултана Назарбаева остались рычаги власти», — говорится в статье.

Ровно об этом написали и другие зарубежные СМИ. Так влиятельный журнал Foreign Policy выбрал заголовок: «Да, Назарбаев отказался от президентства, но никак ни от власти». Он всё равно будет играть центральную роль в управлении государством, но уже в качестве серого кардинала, считают эксперты издания. «Именно Назарбаев будет тянуть за ниточки из-за ширмы», — это уже журнал The Economist, который полагает, что ни о какой демократизации или допуске оппозиции к власти и речи быть не может: «Именно преемника Назарбаева выберут на будущих квази-выборах; хотя, наверное и не с результатом в 98 процентов».

Портал Project Syndicate констатирует, что за все эти десятилетия Назарбаеву удалось построить политическую систему, наводнённую технократами, но при этом, сохраняющими лояльность, свойственную феодализму. То есть ни о каких сильных институтах и речи быть не может. Другими словами, это особенно затруднит процесс демократизации.

То, что в Казахстане почти ничего не изменится, — пишет и британская The Independent, — это уже доказали хитрые манёвры с назначением дочери Назарбаева на пост главы сената и то, что он остался главой совета Безопасности. Однако, в завершении статьи газета отметила, что несмотря на это, несколько часов радости у казахстанцев было — когда они услышали новости об отставке столь долго правящего лидера и получили хоть маленькую, но надежду, на улучшение ситуации в их стране к лучшему».

ОТВОДКА:
Очередные выборы нового президента Казахстана должны состояться в следующем году.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 279 6 16299 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 416 6 39397 21.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 171 6 16869 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 212 6 22401 17.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 159 6 17640 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Блоги

Кусок эфира

Людмила Нарусова: Я за патриотизм, но без военного привкуса Я не считаю, что это лучшее воспитание детей, патриотическое в том числе — учить детей метать гранаты…

5 64 6 7536 10:53
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 7194 21.03
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Как российскую молодежь научат любить «калашников» В рядах «Юнармии», по планам Минобороны, уже через год должен быть миллион школьников. Одна из целей — отвлечь «школоту» от участия в протестах…

5 40 6 5039 14:09
Kтехника, политика, власть, мнения, армия, оборона, минобороны
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 218 6 28044 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя Раны, скорбь, гнев, смерти, колючие проволоки, войны и вооруженные люди в масках. Именно это сегодня — Грузино-Российские отношения. А не «туризм», «хинкали», «Саакашвили», «песни и танцы». Этого не расскажут по ТВ, но вы должны это знать, так как за всю боль, которую Россия несет Грузию по сей день платите вы…

5 56 6 9412 15.03
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, рф, грузия, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 166 6 22413 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 468 6 64034 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6372 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 285 6 44784 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче В результате устроенной стрельбы в мечетях погибли 50 человек…

5 35 6 5640 19.03
Kтеракты, общество, новая зеландия, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Крым – темная полоса в российской истории Россия, оставаясь страной-агрессором, страной, которая удерживает часть территорий чужих, не имеет шанса присоединиться к Европе. И вот этот водораздел будет расти…

5 252 6 41049 19.03
Kкрым, рф, украина, передачи, события

Популярное за неделю

Новости

Отправлен в отставку глава «Росгеологии» Роман Панов Как сообщила ТАСС замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, на  этот счет поступила директива правительства. Причины увольнения Панова не указываются.

5 2 6 15791
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 105960 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 212 6 22367 17.03
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Что ж вы орали «Уракрымнаш»? «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли?..

5 1349 6 301096 18.03
Kобщество, рф, крым, политика, музыка, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Депутаты Госдумы предложили предпенсионерам пожить на алименты. Все-таки к 2021 в России по прогнозам Минтруда будет 700 тысяч безработных «предпенсионеров»...

5 85 6 148858 17.03
8читать ;смотреть
Kвидео, юмор, сатира, финансы, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7701454
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3954399

Сегодня в эфире