В ходе гражданских протестов в Казахстане полиция задержала несколько десятков человек

Люди выступают против переименования столицы в Нурсултан, но основные причины недовольства лежат в социальной плоскости. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал журналист издания Vласть.kz Данияр Молдабеков. Многие жители Казахстана не намерены называть столицу новым именем и продолжат называть ее Астаной, добавил Данияр Молдабеков.

Народное недовольство в Астане не может повлиять на решение о переименовании города, — считает местный политолог Данияр Ашимбаев.

Конституционный совет Казахстана сегодня дал положительное заключение на поправки о переименовании столицы.

В Кремле уверены, что смена власти в Казахстане не повлияет на темпы развития страны и на отношения с Россией. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, после своей отставки Нурсултан Назарбаев возглавил Совет безопасности страны.

Разгон акций протеста в Казахстане свидетельствует о том, что серьёзных изменений во внутренней политике Казахстана после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента не случится. Так пишут многие зарубежные издания.

Правление нового президента Токаева началось с арестов, — озаглавил свою публикацию портал Eurasianet, — и отметил: при том, что демонстранты призывали к переменам, полиция решила использовать старые методы и задержала их». То, что происходило на улицах Алматы, издание называет позорными и ужасными сценами и делает вывод — все недавние заявление предыдущего казахстанского президента — это не более, чем спектакль. У Нурсултана Назарбаева остались рычаги власти», — говорится в статье.

Ровно об этом написали и другие зарубежные СМИ. Так влиятельный журнал Foreign Policy выбрал заголовок: «Да, Назарбаев отказался от президентства, но никак ни от власти». Он всё равно будет играть центральную роль в управлении государством, но уже в качестве серого кардинала, считают эксперты издания. «Именно Назарбаев будет тянуть за ниточки из-за ширмы», — это уже журнал The Economist, который полагает, что ни о какой демократизации или допуске оппозиции к власти и речи быть не может: «Именно преемника Назарбаева выберут на будущих квази-выборах; хотя, наверное и не с результатом в 98 процентов».

Портал Project Syndicate констатирует, что за все эти десятилетия Назарбаеву удалось построить политическую систему, наводнённую технократами, но при этом, сохраняющими лояльность, свойственную феодализму. То есть ни о каких сильных институтах и речи быть не может. Другими словами, это особенно затруднит процесс демократизации.

То, что в Казахстане почти ничего не изменится, — пишет и британская The Independent, — это уже доказали хитрые манёвры с назначением дочери Назарбаева на пост главы сената и то, что он остался главой совета Безопасности. Однако, в завершении статьи газета отметила, что несмотря на это, несколько часов радости у казахстанцев было — когда они услышали новости об отставке столь долго правящего лидера и получили хоть маленькую, но надежду, на улучшение ситуации в их стране к лучшему».

ОТВОДКА:

Очередные выборы нового президента Казахстана должны состояться в следующем году.