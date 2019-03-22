Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму

Сам фигурант уголовного дела отрицает причастность к преступлению.

Отбывать наказание Павел Гриб будет в колонии общего режима. На лишении свободы сроком на 6 лет настаивал прокурор, адвокат добивалась оправдательного приговора и намерена подавать апелляцию. У защиты есть 10 дней на обжалование. По версии следствия Павел Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал школьницу в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере, а после покинуть Россию. Сторона обвинения указывает, что подсудимый давал старшекласснице подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.

После оглашения обвинительного приговора украинец заявил о начале бессрочной голодовки. Он уже неоднократно жаловался на здоровье, сейчас защита просит о его переводе в тюремную больницу, сообщила адвокат Марина Дубровина.

Лечащий врач Василий Притула ранее в интервью телеканалу «Настоящее время» говорил о том, что Павлу Грибу не дают возможности пройти необходимое лечение.

Украина осудила обвинительный приговор гражданину своей страны и призвала все цивилизованные государства давить на Россию, чтобы добиться освобождения Павла Гриба. Отпустить из-под стражи украинца требует и Евросоюз. В заявлении ЕС подчеркивает, что 20-летний украинец страдает серьезным заболеванием, был похищен из Белоруссии российскими властями в августе 2017 года, а затем незаконно задержан.

Всего по обвинению в терроризме после присоединения Крыма в России осуждены уже несколько граждан Украины, среди них режиссер Олег Сенцов.